Samb, Fedeli su Sala: "Dice di essere scivolato, mi prende per il c..."

Franco Fedeli, presidente della Sambenedettese, al termine del pareggio per 2-2 col Pordenone, in merito al gol di Ciurria che ha dato avvio alla rimonta neroverde, ha dichiarato: "Negli spogliatoi ho chiesto al portiere (Andrea Sala, ndr), come ha fatto a prendere un gol da quaranta metri. Sapete cosa mi ha risposto? Che è scivolato. Mi ha preso pure per il c..o questo. Pegorin? Gli assenti hanno sempre ragione. Ci siamo fatti rimontare in dieci, io me lo sentivo. E l'errore del portiere ha dato vita a loro. La Samb del primo tempo fa sperare? Quella del secondo tempo fa ca...".