Samb, Fedeli tuona contro l'arbitro: "Non ha indovinato niente"

Non ci sta Franco Fedeli, presidente della Sambenedettese, dopo il pari dei suoi con il Modena. A margine del match, come riferisce tuttoc.com, sono queste le parole del numero uno rossoblù: "Ho sempre detto che per me il pareggio è una mezza sconfitta quindi è un'altra mezza sconfitta. Bisogna che siamo più precisi noi, secondo me la Samb ha fatto un passo indietro rispetto alle altre prestazioni, ma non possiamo pretendere che tutte le partite siano uguali. E' mancato solo il gol della vittoria? Ma non l'abbiamo fatto, è inutile che stiamo a rammaricarci su una cosa non successa. Parlare dell'arbitro sarebbe troppo facile: dire che ha sbagliato tutto sarebbe la cosa più semplice, io invece dico che non ha indovinato niente".