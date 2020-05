Samb, Fusco: "Se ci sono le condizioni è giusto giocare. Solo play off? Può essere"

Il direttore sportivo della Sambenedettese Pietro Fusco ha parlato a Tuttoc.com della possibile ripartenza della terza serie e dell'ipotesi di poter concludere la stagione giocando solo play off e play out: “Ci sono dei professionisti che decidono e dobbiamo lasciarli lavorare per trovare una soluzione. La normalità non può più tornare e qualunque decisione verrà presa farà degli scontenti, ma bisogna anche non sciacallare su una tragedia. Per me le classifiche ed i campionati devono terminare sul campo e quindi se ci sono le condizioni dobbiamo giocare fino in fondo. Il professionismo impone determinate regole, se non si può fare i professionisti bisogna fare i dilettanti. - continua Fusco – Le partite che mancano non sono poche, ma se si decide una cosa bisogna poi trovare il modo di portarla avanti. Solo play off? Può essere”.