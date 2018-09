Ha parlato del possibile inizio del campionato durante il prossimo weekend. Parliamo del direttore generale della Sambenedettese, Andrea Gianni. Queste le sue parole al Corriere Adriatico: "L’attesa si fa sempre più snervante perché ancora non sappiamo quali saranno le nostre avversarie, ma credo che la decisione di Gravina sia saggia, come lo sono state quelle che il presidente ha preso finora. Se la sentenza del Collegio arriverà entro martedì ci sarà tutto il tempo per fare i calendari ed organizzare un’eventuale trasferta per il weekend del 15/16 settembre".