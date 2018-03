Samb, il dg Gianni: "Vittoria sul Renate meritata, restiamo umili"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Andrea Gianni, direttore generale della Sambenedettese, ha analizzato al Corriere Adriatico il secondo posto dei rossoblù in seguito alla vittoria in extremis ottenuta nell'ultimo turno di campionato: "Col Renate abbiamo meritato di vincere perché ci abbiamo creduto fino in fondo. Quelli di sabato sono segnali importanti di una squadra che sa spingersi oltre e non mollare mai. Ora dobbiamo restare umili e con i piedi per terra. Abbiamo conquistato due vittorie consecutive con Santarcangelo e Renate ma non dobbiamo perdere mai le nostre prerogative: lottare sempre e guardare una partita alla volta. Turno di riposo? Questi giorni serviranno per recuperare le forze", riporta TuttoC.com.