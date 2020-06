Samb, il neo proprietario Serafino: "Giocheremo i play off. I ragazzi sono entusiasti"

vedi letture

Il neo presidente della Sambenedettese Domenico Serafino ha annunciato che la squadra marchigiana giocherà i play off per la promozione in Serie B allontanando le voci che volevano i rossoblù fra le squadre che avrebbero potuto rinunciare: "“Nonostante il difficile momento che abbiamo vissuto a causa del Covid-19 – ha proseguito Serafino – oggi possiamo provare a giocarci la fine di questa stagione attraverso i play off. Ho parlato con mister Montero e con il ds Fusco e ci siamo subito messi al lavoro per disputare queste gare: anche i ragazzi hanno risposto con entusiasmo e stanno tornando in città per seguire i protocolli previsti e per iniziare ad allenarsi”.