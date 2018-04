Samb, il patron Fedeli su Capuano: "In 30 anni non ha combinato nulla"

Franco Fedeli, patron della Sambenedettese, ha rilasciato un'intervista molto dura dopo l'esonero del tecnico Eziolino Capuano, arrivato a seguito del ko contro l'AlbinoLeffe: "Purtroppo quando le cose non funzionano devi prendere delle decisioni anche impopolari, io non lo potevo più tenere erano 4/5 domeniche che non faceva più niente, con questa squadra ai playoff non vado da nessuna parte. Devo richiamare Moriero e speriamo che facciamo bene. Capuano fuori dal campo va fuori le righe, sono 30 anni che fa calcio e non ha mai fatto niente di importante. Io sono io voi non siete un ca**o, quando vince vince lui quando perde perde la squadra , si loda con la storiella del settimo posto e ha mancato di rispetto verso la proprietà che è in berlina con questo uomo”. Fedeli ha poi aggiunto: “Lo stipendio? Glielo do più tardi visto che la precisione non paga, glielo do l’ultimo giorno. Oggi nello spogliatoio gli ho detto di tutto e di più. Abbiamo giocato un primo tempo indecente", ha dichiarato a gianlucadimarzio.com.