Lo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto sarà a breve ristrutturato per renderlo più confortevole e adatto a ospitare in futuro anche le gare di Serie B. Come rivela Tuttosamb.it a metà giugno partiranno i lavori per il montaggio di circa ottomila seggiolini e per la ristrutturazione di sala stampa e uffici. Una spesa complessiva che si aggirerà sui 300mila euro per dare alla Sambenedettese un impianto più moderno e confortevole.