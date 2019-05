Quella odierna potrebbe rivelarsi una giornata importante per il futuro della Sambenedettese. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, oggi Franco Fedeli, attuale numero uno del club, dovrebbe incontrare Gianni Paris, ex presidente dell'Avezzano, per trattare la cessione del 25% delle quote. Sullo sfondo rimangono vivi i contatti anche con Antonio Olivieri, ex Pescara, e Roberto Felleca che quest'anno ha riportato il Como in Serie C.