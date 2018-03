Samb, Marchi: "Puntiamo a vincerle tutte da qui alla fine"

Intervenuto in conferenza stampa il centrocampista della Sambenedettese Alessandro Marchi ha parlato del momento rossoblù e del finale di stagione: “Abbiamo conquistato due vittorie consecutive che ci hanno dato morale, ci godiamo questi sei punti e una settimana senza gare ufficiali pensando a come arrivare al meglio alla sfida contro il Fano. Renate? Volevamo vincere a ogni costo e ci siamo riusciti grazie a una grande determinazione. Abbiamo sofferto, ma questa volta gli episodi ci hanno sorriso a differenza delle gare contro Padova e Reggiana. Da qui alla fine della stagione dobbiamo puntare a vincerle tutte per raggiungere la migliore posizione in classifica. - continua Marchi come riporta Tuttosamb.it - Finora abbiamo lottato con le unghie e con i denti, ma ora dobbiamo continuare così perché la classifica è corta e il nostro obiettivo è il secondo posto che ci permetterebbe di saltare due gare nei play off”.