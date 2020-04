Samb, Massolo: "Per i portieri è più complesso allenarsi da casa. Ma siamo seguiti"

Come riferisce gazzettarossoblu.it, in casa Sambenedettese, del momento attuale, ne ha parlato il portiere scuola Entella Samuele Massolo: "Con Santurro ho un ottimo rapporto: lui è un ottimo ragazzo, purtroppo è stato sfortunato perché quando sono arrivato qui a San Benedetto lui non stava bene e poi si è fatto male al dito. Fusco e Vento sono dei ragazzi molto giovani, ma che hanno grandi margini di crescita. Con mister Visi lavoriamo davvero bene: anche se è complicato allenarsi al completo da casa, lui ci sta seguendo anche in questo periodo di isolamento facendoci fare degli esercizi specifici, come quelli con la corda".