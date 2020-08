Samb, Maxi Lopez: "Qui c'è un progetto a lungo termine. Ho buone sensazioni"

Il neo acquisto della Sambenedettese Maxi Lopez ha parlato ai canali ufficiali del club della scelta di scendere in Serie C per sposare il progetto marchigiano: “Ho buone sensazioni nonostante i primi giorni di ritiro siano i più difficili, ho trovato un gruppo di ragazzi stupendo che ha tanta voglia di crescere e ha fame. - continua Lopez – Prima di accettare mi sono informato un po' sul club, ho parlato col presidente e il direttore e tutti mi hanno detto che questa è una piazza calda. Inoltre c’è un progetto a lungo termine, un’idea valida e io voglio sentirmi ancora vivo in una piazza così. La città è vicina alla squadra ed è quel qualcosa in più che ho vissuto in Sud America e nel sud dell’Italia. Penso che sia un piccolo vantaggio da sfruttare. I giovani? Ci sono tanti ragazzi ai primi passi. Il calcio italiano non è facile, io proverò sempre a dare una mano e a mettermi a disposizione dei miei compagni perché è insieme a loro che raggiungerò gli obiettivi stagionali. Ai nostri tifosi dico di crederci, perché può essere l'anno giusto per costruire qualcosa di importante."