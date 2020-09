Samb, Montero: "Bisogna rischiare i giovani. In Sudamerica un 20enne ha già 60 partite all'attivo"

Intervenuto prima della stesura dei calendari di Serie C Paolo Montero, tecnico della Sambenedettese, ha parlato dell'importanza di investire e lanciare i giovani calciatori, una delle missioni centrali della terza serie: "Bisogna rischiare il giovane, in Sudamerica un giocatore di 20 anni e arriva in Europa è già pronto perché in patria ha 60 partite all'attivo. - continua l'ex Juve come riporta Tuttoc.com - Bisogna trovare anche l'allenatore disposto a rischiare e la società che vuole rischiare con te. Vengo da un paese dove il patrimonio sono i giovani".