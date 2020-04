Samb, Montero: "Calcio? Mi chiedo che senso abbia ricominciare. Le priorità sono altre"

vedi letture

Il tecnico della Sambenedettese Paolo Montero intervistato da Tuttosport ha parlato del difficile momento che il mondo sta attraversando con il cuore diviso fra Bergamo e l'Uruguay: “Sono preoccupato per gli amici e parenti in patria, gli ho detto di non uscire perché questo virus non è uno scherzo. Soffro anche per l'Italia che è la mia seconda casa, mi fa male vedere Bergamo, la città che mi ha aperto le porta. L'immagine dei camion dei militari che portano via le bare è un pungo allo stomaco. - continua Montero – Avevo la speranza di ricominciare a giocare, ma vedendo la situazione mio chiedo che senso ha? È difficile pensare al pallone. A San Benedetto ci sono tanti proprietari di stabilimenti balneari che rischiano di perdere la stagione a caus del coronavirus. E quanti genitori non hanno più il lavoro e non sanno come comprare il pane per i figli. Queste sono le priorità, non pensare di giocare a pallone. Non scherziamo".