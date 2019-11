© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Intervistato da Sky Sport il tecnico della Sambenedettese Paolo Montero ha parlato della sua avventura alla guida del club marchigiano: “Sono tornato in Italia perché mi mancava e volevo allenare qui dopo le esperienze in Sud America. Posso dire che non potevo scegliere un posto migliore di San Benedetto, ho trovato una piazza speciale e un ambiente meraviglioso. - continua Montero – Sono molto contento di come i ragazzi mi seguono e la vittoria contro la Feralpisalò è merito loro. Ora dobbiamo continuare a lavorare per crescere tutti assieme”.