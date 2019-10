Samb, Montero: "Non sono Brad Pitt se vinco, non sono brutto se perdo"

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Colorita conferenza stampa in casa Sambenedettese, con mister Paolo Montero che, come riferisce gazzettarossoblu.it, parla dopo il ko subito a Vicenza: "Non cerco giustificazioni, siamo realisti. Abbiamo perso tre partite. Non valuto quella di oggi, ma le altre due non avevamo meritato di perdere. La strada è questa, i ragazzi continuano a lottare e questo voglio vedere. Non eravamo Brad Pitt quando vincevamo e non siamo brutti adesso che perdiamo".