Samb, non solo Maxi Lopez. Per l'attacco spuntano Nocciolini e Bacio Terracino

Non c’è solo Maxi Lopez, il cui sbarco in riva all’Adriatico appare cosa fatta, nel mirino della Sambenedettese per rinfrozare l’attacco. Secondo Riviera Oggi infatti il club marchigiano starebbe lavorando ad altri due importanti innesti come quelli di Antonio Bacio Terracino, classe ‘92, della Fermana e Manuel Nocciolini, classe ‘89, del Ravenna. Due operazioni che potrebbero chiudersi a inizio della prossima settimana. Sempre per il reparto offensivo il club guarda anche all’estero con Kaloyan Krastev, classe ‘99 dello Slavia Praga, che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto e tornare così in Italia dopo l’esperienza nelle giovanili del Bologna.