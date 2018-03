Samb, Panfili: "Al Viareggio per valutare alcuni giocatori"

Ha affrontato il tema mercato dalle colonne del Corriere Adriatico il ds della Sambenedettese Francesco Panfili. Ecco quanto riportato da TuttoC.com: "Rinnovi? Per ora pensiamo alla partita con il Fano. Tutti vogliono venire a San Benedetto e nessuno se ne vuole andare ma la Samb non è per tutti. Intanto l'amministratore delegato Andrea Fedeli e il diggì Andrea Gianni mi hanno spinto a monitorare il parco giovani del calcio italiano e il Torneo di Viareggio è sempre una vetrina prestigiosa. Ho in agenda alcuni nomi e li valuterò per conto della Samb".