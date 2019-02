© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

Dopo la sconfitta subita a Monza, il tecnico della Sambenedettese Giorgio Roselli ha parlato in conferenza stampa: "Io non ho cronometro, ma siamo andati un po' oltre. C'è stato un attimo in cui ho pensato di essere tornato ragazzino, quando si continuava finché chi faceva gol vinceva. C'è grande rammarico, io di solito non parlo mai di errori individuali, soprattutto dell'arbitro. Ma sono due giornate che accadono episodi: nella scorsa è stato dato un gol in cui la palla non solo non era entrata tutta, ma non era entrata per niente. Oggi un gol fuori tempo massimo. Dispiace soprattutto perché il rispetto è doveroso. Gli errori tutti nella vita li facciamo e si sono sempre accettati, ma cose così è più complicato. Non è un gol in più o in meno che cambia ciò che devo fare io. La strada è quella giusta, i ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario e meritavano di andare a casa con un risultato positivo".