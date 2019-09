Samb sconfitta nel derby, Montero: "Perso per colpa mia"

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Sconfitta pesante per la Sambenedettese di Paolo Montero contro la Vis Pesaro. L'ex difensore della Juve, oggi, alla guida della Samb ha analizzato il derby perso dai microfoni di TuttoSamb.it: “La loro strategia ha pagato e noi, io per primo, abbiamo sbagliato, sono responsabile di questa sconfitta. Questo è un messaggio importante, ci fa capire le cose che dobbiamo migliorare. Ci hanno pressato alla trequarti e noi non siamo riusciti a fraseggiare velocemente, cosa che abbiamo fatto solo negli ultimi 15′ minuti del primo tempo e il pareggio non l’abbiamo meritato. Dobbiamo migliorare ma sono fiducioso nonostante la sconfitta. Abbiamo preso tutti i gol in ripartenza, non ci sono stati grandi errori, se perdi palla così in tutte le categorie rischi di prendere gol. Rocchi escluso? Problema muscolare per lui, mentre Orlando è stato sostituito per scelta tattica. Le sconfitte ti devono far crescere, adesso dobbiamo tornare a lavorare, non dobbiamo drammatizzare, certe volte bisogna lasciar correre perché il calciatori sanno quello che hanno sbagliato. Nelle sconfitte si vede se un gruppo è fermo. In Italia è sempre uguale, in ogni campo bisogna andare a lottare”.