Samb, Serafino: "C'è grande entusiasmo. Era doveroso impegnarmi per giocare i play off"

vedi letture

Il neo presidente della Sambedenedettese Domenico Serafino nella giornata di ieri ha presenziato all'allenamento della squadra di Paolo Montero e salutato la squadra in vista della ripresa del campionato: “Voglio ringraziarvi per l'entusiasmo e la voglia con i quali avete risposto a questa chiamata per giocare i play off. Avete guadagnato sul campo questo traguardo ed è stato doveroso per me impegnarmi affinché potessimo giocarli. - ha detto Serafino come riporta il sito del club - Ho visto impegno e voglia di lavorare”.