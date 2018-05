Sambenedettese, Bacinovic non si presenta all'allenamento per protesta

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Continua il caos in casa Sambenedettese: secondo quanto riferito da tuttosamb.it, Armin Bacinovic non si è presentato all'allenamento odierno. Rottura ormai completa con il presidente Fedeli, la questione più che su un campo da calcio sarà risolta in un'aula di tribunale, ordinario o sportivo che sia.