Sambenedettese, Carillo: "Approfitto dello stop per studiare. E migliorarmi tecnicamente"

Ai microfoni di gazzettarossoblu.it ha parlato il difensore della Sambenedettese Luigi Carillo: "Durante questa lunga pausa ne sto approfittando per rimettermi un po' in carreggiata con lo studio, che avevo un po' accantonato ultimamente: mi mancano tre esami per la laurea in economia aziendale presso un'università telematica che, per noi che ci spostiamo di anno in anno, l'unica soluzione possibile a livello accademico. Qui sono da solo in appartamento: ogni tanto qualche momento di esaurimento c'è (ride, ndr), ma comunque tra compagni ci sentiamo spesso. E io sto cercando di migliorare sia a livello tecnico guardando partite, che a livello fisico con vari esercizi. Al mattino poi abbiamo i preparatori atletici che sono sempre a nostra disposizione e che ci fanno svolgere un'oretta di allenamento in videochiamata".