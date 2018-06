Sambenedettese, corsa a tre per la panchina rossoblu

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Una Sambenedettese in rivoluzione, e con il mister ancora da scegliere. Secondo quanto riferito dal Corriere di Romagna, i profili attualmente in corsa per la panchina marchigiana sarebbero tre, di cui uno da pescare proprio in Romagna: alla famiglia Fedeli, infatti, piace il profilo dell'ex Ravenna Mauro Antonioli. Ma altri profili al vaglio sarebbero quelli di Giuseppe Magi e Ivo Iaconi.