Sambenedettese, Fedeli: "A fine stagione lascio. Montero? Non rischia"

Lunga intervista su Tuttosport al patron della Sambenedettese Franco Fedeli che parla a 360 gradi della sua esperienza nella Marche che potrebbe terminare a fine stagione: “L’unica categoria dove non conviene fare calcio è la Serie C, lo dicono tutti. È uno stillicidio economico perché si spende un sacco e non torna indietro nulla. Non rimpiango nulla, sono stato bene qui nonostante qualche polemica che fa parte del calcio specialmente quando non si vince o si raggiunge un obiettivo. A fine stagione dovrei mettere in vendita il club, o consegnarlo al Comune, ma non per un fatto economico. Lo faccio per stanchezza anche perché mio figlio si è disamorato e mi ha lasciato solo. Obiettivi? Ai play off ci arriviamo, e se li centriamo come credo penso che sarà difficile per tutti la Samb. Non lascio in caso di B? Prima portiamo a casa la promozione, poi ci pensiamo. - continua Fedeli – Montero? È stato un caso il suo arrivo, mi avevano detto che voleva tornare in Italia e fare esperienza, senza farne una questione di soldi e ho pensato che poteva essere una buona soluzione, ma non ero convinto di riuscirci. Esoneri? Ho sempre cambiato perché volevo migliorare le cose che non andavano, ma con lui non accadrà perché ci capiamo al volo”.