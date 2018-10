Sambenedettese, Fedeli: "Con Magi squadra senza identità"

Fonte: TuttoC.com

In casa Sambenedettese, a fare il punto della situazione, ci ha pensato direttamente il presidente Franco Fedeli. Queste le parole del patron a VeraTv:"Roselli? Mi sembra una persona seria, pacata: facciamolo lavorare e aspettiamo gli eventi, vedendo cosa succede perché alla fine parla sempre il campo. Uno come lui può dare anche tranquillità alla squadra in questo momento. Abbiamo deciso di esonerare Magi subito dopo la partita contro la Giana. La squadra non aveva identità, non veniva fuori, non potevo fare altrimenti, dispiace sempre cambiare allenatore. Io mi ero accorto che la Samb stentava già in estate, specie contro Civitanovese e San Nicolò.- continua Fedeli - Penso di aver allestito una squadra abbastanza forte, sicuramente più dello scorso anno e ottenere due punti in quattro partite è stata certamente una sorpresa negativa. Il fatto che in conferenza abbia detto che La Samb è questa se lo poteva risparmiare".