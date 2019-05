“Deciderò dopo i play off”. Franco Fedeli, presidente della Sambenedettese, aveva avvertito che al termine degli spareggi avrebbe sciolto le riserve sul proprio futuro alla guida del club e ora che i rossoblù sono stati eliminati al primo turno per mano del Sudtirol, ecco che il numero uno annuncia un addio che da tempo era nell’aria: “Mi ero illuso dopo un periodo positivo, ma questa è l’ennesima delusione della stagione. Non si può essere eliminati senza tirare in porta. - ha spiegato Fedeli nel post gara come riporta Tuttosamb.it - Ho già detto che io con la Samb ho chiuso, spero che arrivino offerte concrete da parte di qualcuno perché la mia volontà è quella di andare via.Il mio tempo ora è finito davvero”.