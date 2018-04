Sambenedettese, Fedeli: "Il mercato di gennaio sta dando i suoi frutti"

© foto di Giuseppe Scialla

Andrea Fedeli, amministratore delegato della Sambenedettese, intervenuto sulle colonne del Corriere Adriatico, ha dichiarato: "Il mercato di gennaio sta portando benefici. Stiamo imparando dai nostri errori, quelli che commettemmo nel mercato di riparazione della passata stagione. Errori arbitrali? Nella riunione di giovedì a Roma mio padre dirà qualcosa a Gravina in merito. Gli errori arbitrali stanno diventando una costante. Nell'incontro di giovedì mio padre vuole vedere se questo calcio in Lega Pro sia sostenibile, ma al di là di tutto non credo che il presidente voglia separarsi dalla Samb".