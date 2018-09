Sambenedettese, Fedeli: "Le sentenze affrettate possono cambiare"

Il presidente della Sambenedettese, Franco Fedeli parla così in vista della compilazione dei gironi e dei calendari della prossima stagione: "Non ho idea di quelli che saranno i gironi, ma sono sicuro che la mia squadra potrà dire la sua con tutti. Aspettiamo comunque le prime cinque-sei partite del campionato per vedere che Samb abbiamo in mano e poi giudicare. A volte le sentenze affrettate possono cambiare poi, ma Magi fino ad ora credo abbia fatto bene. Disponiamo di una panchina molto lunga ma anche molto qualificata. Le ambizioni? Che ve lo dico a fare, lo sapete che sono ambizioso", le sue parole a gazzettarossoblu.