Sambenedettese, Fedeli: "Serie C bistrattata. Chiedo un incontro"

Fonte: TuttoC.com

Franco Fedeli, presidente della Sambenedettese, nella conferenza stampa post-Vicenza ha reso noto di aver chiesto ai colleghi di Serie C un incontro per analizzare le problematiche della terza serie: "Ho invitato a una riunione tutti e 60 (in realtà 57 NdR) presidenti della Lega Pro visto che siamo bistrattati: non ci danno una lira, giochiamo in giorni e orari strani. Mi hanno chiamato subito i presidenti di Monza e Piacenza. È una mia iniziativa, ovviamente ho mandato il documento pure a Gravina pur non avendoci parlato. Non c'è nessuna sfiducia nell'operato di Gravina, è una cosa completamente diversa, ho invitato anche lui alla riunione. Vorrei incontrare i presidenti sia del Sud che del Nord per capire le difficoltà in comune. Il presidente del Monza mi parlava delle problematiche logistiche e dei costi per andare a destra e sinistra. Senza contare che ci danno le briciole, non si può pensare che i presidenti mettano sempre le mani nelle proprie tasche, prima o poi si stancano. Pensiamo a Modena, Vicenza e Akragas: entro fine campionato ne vedremo delle altre. Inoltre adesso si sono inventati anche un anticipo di contribuzione, questo mese abbiamo pagato una cifra enorme. Io consigliere federale? Mi è stato proposto un anno fa dallo stesso Gravina ma non posso farlo, sono troppo impegnato nelle mie altre attività".