Sambenedettese, Fedeli: "Troppi individualismi in Serie C"

Aveva spinto tanto per avere un dibattito con gli altri presidenti di Serie C, ma è rimasto evidentemente deluso dall'incontro tenuto a Roma qualche giorno. Parliamo del presidente della Sambenedettese, Franco Fedeli. Queste le sue parole in merito, così come raccolto da gazzettarossoblu: "L’incontro con i presidenti a Roma? Mah, troppi individualismi, è solo aria fritta. Di quello di cui si è parlato nel corso della riunione non credo se ne farà niente".