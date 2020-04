Sambenedettese, Frediani: "Il calcio cambierà molto dopo questa fase di emergenza"

Come riferisce gazzettarossoblu.it, questo il pensiero dell'esterno della Sambenedettese Marco Frediani in merito alla situazione che l'Italia sta vivendo: "Penso che il calcio cambierà molto dopo questa fase di emergenza. Gli ingaggi dei calciatori, a esempio, penso saranno molto più bassi. Molti presidenti dopo questa crisi si ritroveranno ad avere a disposizione dei budget più bassi. Anche a noi calciatori sarà richiesto uno sforzo: se sono tenute a fare sacrifici persone che guadagnano 1000 euro al mese, non vedo perché non dovremmo farli anche noi".