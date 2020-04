Sambenedettese, Fusco: "Al momento sui protocolli si fa tanta confusione"

Pietro Fusco, ds della Sambenedettese, ha analizzato la stagione della formazione rossoblu dalle colonne de Il Resto del Carlino: "All'inizio abbiamo ottenuto quello che c'eravamo prefissati: riavvicinare la gente e creare appartenenza. Poi la fase di infortuni e squalifiche, amplificata dalla panchina corta, ci ha messo in difficoltà". E sulla possibilità di tornare in campo: "Per quanto mi riguarda giocare mi trova sempre d'accordo ma naturalmente lo si deve fare salvaguardando tutti. Al momento sui protocolli si fa tanta confusione ma ci sono persone preposte a scegliere. Secondo me sarà difficile farli ma ci si può sempre organizzare e attingere risorse in modo diverso, questo al di là delle disponibilità dei calciatori".