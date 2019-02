Sambenedettese, Fusco: "Il presidente Fedeli è un fiume in piena"

Fonte: tuttoc.com

Nel corso del suo intervento a Vera tv il DS della Sambenedettese Pietro Fusco ha parlato del rapporto col patron Franco Fedeli: "Io e Fedeli ci sentiamo un paio di volte a settimana, è un normale rapporto tra datore di lavoro e dipendente. Si parla di strategie, giocatori, allenatore e avversari perchè è giusto che il presidente sappia tutto. Le sue dichiarazioni? Pensate che noi non si parli con Fedeli? È un fiume in piena e riempie le pagine dei giornali ogni volta. Posso dire, ad una persona di 75 anni che ha fatto quello che ha fatto nella vita, come comportarsi? Qualcosa gli si suggerisce, gli si raccomanda di sbollire la rabbia prima, ma è il presidente e fa bene a dire quello che pensa, siamo noi a dover vestire la corazza e a capire i momenti". Lo riporta gazzettarossoblu.it.