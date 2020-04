Sambenedettese, Fusco: "In C quasi nessuno ha strutture idonee per la ripresa"

vedi letture

Come riferisce gazzettarossoblu.it, riprendendo una recente intervista del Corriere Adriatico, è questo il pensiero del Ds della Sambenedettese Pietro Fusco circa l'eventuale ripresa del torneo in C: "In Serie C quasi tutte le società non hanno strutture, come in Serie A, dove possono essere ospitate, per due mesi, una quarantina di persone, oltre ai costi elevati che comporterebbe il protocollo".