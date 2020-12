Sambenedettese, gli auguri a sorpresa di Giroud: "Buon Natale e forza Samb"

Auguri di Natale a sorpresa per I tifosi della Sambenedettese. Attraverso i propri canali ufficiali, la società marchigiana ha diffuso un video in cui a rivolgersi ai sostenitori rossoblù è niente di meno che Olivier Giroud. Centravanti francese, campione del mondo 2018, è in uscita dal Chelsea: che patron Serafino non pensi a un clamoroso colpo di mercato? Impossibile, ovviamente. Ma gli auguri sono sempre graditi, e i tifosi ovviamente sognano, anche nei commenti sui social.