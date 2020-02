vedi letture

Sambenedettese, i dubbi di Fedeli bloccano i rinnovi di Rocchi e Di Massimo

I dubbi societari relativi alla permanenza di Franco Fedeli bloccano i rinnovi in casa Sambenedettese. In particolare quelli di due giocatori che nelle scorse settimane sembravano a un passo dalla firma: si tratta di Alessio DI Massimo e Ludovico Rocchi entrambi in scadenza a fine stagione. Come riporta Tuttosamb.it i discorsi saranno rinviati ai prossimi mesi nella speranza che altri club non si inseriscano e strappino a costo zero uno dei due – o entrambi – giocatori.