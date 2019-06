Sambenedettese, il ds Fusco: "10-15 giorni per chiudere per il tecnico"

Pietro Fusco, direttore sportivo della Sambenedettese, ha parlato della prossima stagione, con valutazione approfondita del budget e del futuro tecnico. “Non avremo il budget del Vicenza e della Ternana, ma non vuol dire che non faremo una squadra competitiva. Il budget lo ritengo congruo per consolidare la categoria e per divertirci”. Sul campo. “Siamo alla ricerca di un allenatore che abbia fame e che giochi un calcio sbarazzino. Non è escluso che guardi a qualche tecnico che abbia allenato una Primavera. Il tecnico arriverà nella lista di 3-4 nomi che ho già in mente. Nel giro di 10-15 giorni si possa chiudere la questione inerente al nuovo tecnico per concentrarci sulla rosa”.