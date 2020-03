Sambenedettese, il messaggio di Montero: "Mi dispiace per Bergamo, io accolto come un figlio"

Paolo Montero, tecnico della Sambenedettese, è intervenuto in videochiamata sui social rossoblù per commentare il momento: "Per fortuna un mese e mezzo fa è arrivata la mia famiglia ed ora sono chiuso in casa con loro. Sono dispiaciuto per quanto sta accadendo, soprattutto a Bergamo, la prima città che mi ha accolto come un figlio. Quello che si vede nei telegiornali è molto triste. Faccio fatica a pensare che stiamo riflettendo sulle date della ripresa del campionato, anche se mi rendo conto che è ovvio che ci siano interessi economici nel calcio".