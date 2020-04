Sambenedettese, il presidente Fedeli: "Nessuna certezza, meglio finire qui la stagione"

Franco Fedeli, presidente della Sambenedettese, ai microfoni di Vera TV ha commentato la situazione attuale: "C’è molta confusione in questo periodo: non abbiamo nessuna certezza. Io credo che sia meglio finirla qui. Ci sono una serie di accorgimenti che non possiamo garantire – riporta GazzettaRossoblù -. Speriamo che finisca questa storia ma non credo che il campionato possa ricominciare. Alla base di tutto ci deve essere la salute delle persone poi il calcio viene dopo. Stiamo aspettando le decisioni della Lega".