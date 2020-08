Sambenedettese, in arrivo un altro colpo da novanta: il centrocampista Ruben Botta

La Sambenedettese dopo Maxi Lopez sogna un altro colpo da novanta. Si tratta del centrocampista Ruben Botta, classe ‘90 ex di Livorno, Inter e ChievoVerona. L’argentino che milita nel Defensa in patria avrebbe infatti trovato l’accordo con il club marchigiano per la prossima stagione e attende solo di completare la documentazione per avere il passaporto comunitario prima di sbarcare nuovamente in Italia per una nuova avventura. Lo riferisce tuttoc.com.