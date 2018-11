Sambenedettese, la nota sulla possibile cessione del club

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

La Sambenedettese ha diramato una nota ufficiale per smentire le voci su un'eventuale cessione del club. Ecco il comunicato: "La S.S Sambenedettese smentisce fermamente quanto riportato nel pomeriggio di ieri (venerdì 9 novembre) da alcune testate giornalistiche in merito a un'ipotetica trattativa in corso (una delle tante di cui si sente parlare da mesi) riguardante la cessione della società rossoblu da parte dell'attuale proprietà. Come più volte reso noto agli organi di stampa, in particolar modo dal patron Franco Fedeli, non esiste nessuna trattativa in corso, né ce ne sono state nei giorni passati. La società invita i giornalisti a verificare con serietà ed etica le fonti prima di divulgare simili “notizie” che stanno destabilizzando l'intero ambiente rossoblu in un momento in cui bisognerebbe restare uniti e pensare solo al campo. Per tale motivo la S.S Sambenedettese si riserva il diritto di tutelarsi nelle sedi più opportune".