© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il tecnico della Sambenedettese Giuseppe Magi ha presentato la sfida contro il Gubbio in conferenza: "Dopo la sconfitta di Rimini la squadra ha reagito male. Abbiamo avuto un confronto vero e sincero e io non ho dubbi sull’impegno dei ragazzi. Abbiamo trovato delle difficoltà importanti a livello fisico perché ci siamo portati dietro problemi in tutta la settimana".