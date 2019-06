Sambenedettese, Montero si presenta: "Felicissimo di essere qui"

Paolo Montero, nuovo allenatore della Sambenedettese, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da tecnico rossoblu attraverso i canali ufficiali del club: "Sensazioni bellissime e non vedo l'ora di iniziare. Mi sono sentito con Fusco l'altro ieri e ho preso il primo volo per essere a Roma oggi dal presidente. C'è stata subito grande intesa, sia con la proprietà che con la dirigenza. L'Italia è la mia seconda casa e sono felicissimo di tornare e iniziare questa nuova avventura, ringrazio la famiglia Fedeli per avermi dato questa possibilità". Domani mister Montero rientrerà in Uruguay per poi tornare a San Benedetto tra una decina di giorni per la presentazione ufficiale.