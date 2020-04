Sambenedettese, ottenuta la concessione del Rivera per 5 anni (più 5) dal comune

Come rivela l'edizione odierna de Il Corriere Adriatico, il comune di San Benedetto del Tronto ha affidato la concessione dello stadio Rivera alla Sambenedettese per i prossimi cinque anni, più una proroga per altri cinque. Adesso il club avrà 60 giorni per stesura e firma di convenzione e fidejussione. Nel corso dell'anno, comunque, la cittadina avrà diritto a trenta giorni di gestione dell'impianto, in cui potrà organizzare concerti e iniziative varie.