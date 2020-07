Sambenedettese, Pasculli: "Sarà un ruolo a 360°, mi piace scoprire i giovani talenti"

Pedro Pablo Pasculli, consulente dell'area tecnica della Sambenedettese ed ex campione del mondo nel 1986 con l'Argentina, è intervenuto ai microfoni ufficiali del sito per analizzare il suo nuovo ruolo: "Mi piace scovare talenti e guardare i giovani crescere: sarà un ruolo che prenderà la Sambenedettese a 360°, guarderò anche i giovani che devono essere il serbatoio per le squadre di calcio. Non possiamo pensare di fare calcio senza far crescere i talenti in casa. Ci vogliono progetti e Domenico sta programmando la sua Samb con la giusta visione: non fa proclami, è sempre misurato, e vuole puntare sui giovani. Mi dice sempre che è innamorato della Samb e di questi tifosi e so che farà il meglio per questa piazza".