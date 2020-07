Sambenedettese, per l'attacco si lavora al colpo Maxi Lopez del Crotone

Nella prossima stagione l’attaccante Maxi Lopez potrebbe scendere ancora di categoria e approdare in Serie C. Sarebbe infatti l’argentino il sogno di mercato della Sambenedettese per la prossima stagione. Secondo Rivieraoggi.it i contatti fra il club adriatico e gli agenti del classe ‘84, che in questa stagione ha conquistato la promozione in Serie A con la maglia del Crotone (14 presenze e un gol), sarebbero già stati avviati e si starebbe ragionando sulle cifre.