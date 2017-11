Sambenedettese, per l'attacco spunta il nome di Maritato

Fonte: TuttoC.com

© foto di Marco Farinazzo/TuttoLegaPro.com

Sambenedettese dopo aver ingaggiato come tecnico Eziolino Capuano, potrebbe pescare nuovamente da Modena per rinforzare il proprio roster. Il trainer nativo di Salerno, infatti, potrebbe giungere in rossoblu, in compagnia di Piergiuseppe Maritato. L'attaccante classe '89 fu seguito anche in estate dalla Samb, e chissà che non possa giungere a breve in riva all'Adriatico. Il calciatore ex Livorno, nelle scorse ore era stato accostato anche al Vicenza.