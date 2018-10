Sambenedettese, per la panchina è pronto Roselli

15 anni di dominio in Champions. La UEFA celebra l'esordio di CR7

"15 anni dal debutto di Ronaldo!", titola quest'oggi il sito ufficiale della UEFA. Il debutto in questione è quello di CR7 in Champions League, l'1 ottobre del 2003 in uno Stoccarda-Manchester United. Nel 2002/2003 il portoghese era già entrato al 58esimo di una gara dello Sporting...