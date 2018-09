Sambenedettese, piccolo problema fisico per Russotto

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Piccolo problema in casa Sambenedettese, anche se la situazione non sembra affatto grave: a dimostrazione di ciò, anche la tranquillità di mister Magi nel post gara, quello relativo all'amichevole con il SN Notaresco, chiusa sul punteggio di 1-1.

Nel corso della gara, il centrocampista Andrea Russotto ha rimediato una botta al polpaccio, che si è gonfiato, ma dovrebbe essere solo una contusione. Ulteriori accertamenti in settimana.